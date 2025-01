Google paie 43 milliards de F Cfa pour utiliser le contenu des médias canadiens

Google a annoncé vendredi avoir versé 100 millions de dollars canadiens (plus de 43 milliards de francs Fcfa) à des médias canadiens pour utiliser leur contenu, dans le cadre d'un accord avec le gouvernement qui l'accuse de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la publicité en ligne.



En novembre, le Bureau de la concurrence canadien avait lancé des poursuites contre Google, jugeant que le plus grand fournisseur de technologie publicitaire sur internet du Canada avait abusé de sa position dominante en adoptant "un comportement visant à garantir le maintien et la consolidation de sa puissance commerciale".



Les fonds ont été versés au Collectif du journalisme canadien, une organisation à but non lucratif créée spécialement pour gérer la répartition de cet argent, a confirmé à l'AFP un porte-parole de Google.



Le géant du numérique entend continuer à tenir ses engagements dans le cadre de cet accord, qui prévoit un nouveau paiement à la fin 2025, a ajouté ce porte-parole.



Paul Deegan, le président de News Media Canada, une organisation représentant des centaines d'éditeurs, s'est félicité d'un accord offrant une rémunération "très supérieure" à ce qui a pu se faire ailleurs, chaque média pouvant espérer obtenir 20.000 dollars canadiens par journaliste.



Le groupe californien est actuellement devant la justice aux Etats-Unis. Le ministère de la Justice américain a demandé en novembre à un juge d'ordonner la vente de son moteur de recherche Chrome, épinglé pour pratiques anticoncurrentielles.



Dans un autre procès, le jury d'un tribunal fédéral de Washington a déjà reconnu Google coupable de pratiques anticoncurrentielles dans la recherche sur internet.



Les pratiques de Google dans le domaine de la publicité font aussi l'objet d'enquêtes ou de procédures au Royaume-Uni et dans l'Union européenne.