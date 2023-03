Giga meeting aux PA : La gendarmerie sort les gros moyens pour baliser le chemin à Ousmane Sonko.

C’est un impressionnant dispositif sécuritaire qui a accompagné le convoi du Président du Pastef, Ousmane Sonko lors de son déplacement vers le terrain Acapes des Parcelles Assainies où se tient, ce 14 mars, un giga meeting annoncé par la coalition Yewwi Askan Wi.



Plusieurs véhicules de la gendarmerie dont 6 fourgonnettes, plus de 6 pick up et un fourgon blindé ont balisé le chemin au leader de Pastef qui se rendait au lieu indiqué pour la grande mobilisation de l’opposition. On peut apercevoir le dispositif au niveau du rond-point 26 des Parcelles assainies.