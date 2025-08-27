Gestion préventive des inondations : Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement prend les devants dans certaines localités

Pour une bonne gestion préventive des inondations, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué une visite de terrain dans certaines localités. Dans un entretien exclusif accordé à la chaîne nationale, ce dernier est revenu sur sa tournée hivernale.



Selon lui, cette visite de terrain qui s’est déroulée en cinq jours est une approche préventive qui vise à aller au chevet des populations et des sinistrés sur les risques d’inondation et des mesures d’urgences ou structures.

C’est pourquoi, le ministre et son équipe composée du directeur de la prévention et de la gestion des inondations, du directeur de l’assainissement, du directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPE), du directeur de l’office et des cours d’eaux et de l’ONAS, se sont mobilisés pour mutualiser leurs forces en vue des dispositions à prendre. Après une première étape de sa visite consacrée à la région de Saint-Louis, le ministre est allé à Podor (Daara Aleybi), avant de terminer par la région de Matam (Thilogne, Nguidjilone et Ngouille).