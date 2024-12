Gestion du Palais des congrès (Auditorium) – La mairie de Thiès et l'UIDT fument le calumet de la paix : l'université va restituer l'infrastructure à partir du 25 octobre 2025.

La mairie de la ville de Thiès et l'université Iba Der Thiam ont finalement fumé le calumet de la paix, après un différend qui opposait les deux institutions et qui date de plusieurs mois relativement à la gestion du Palais des Congrès (Auditorium). D'après le maire, le Dr Babacar Diop, la restitution de cette infrastructure sera effective à partir du 25 octobre 2025. "C'est un jour de retrouvailles et de sérénité entre la ville et l'université Iba Der Thiam de Thiès. Il faut aussi saluer l'engagement du ministre, le docteur Abdourahmane Diouf, son intelligence, mais aussi et surtout son leadership qui a permis de réunir les membres d'une même famille qui n'auraient jamais dû se séparer pour fumer le calumet de la paix, à travers un document que nous avons signé et qui nous permettra de gérer le différend entre l'université Iba Der Thiam et la mairie de la ville. Les deux parties se sont engagées à continuer à cheminer ensemble pour le grand bonheur des étudiants et des populations", a-t-il fait savoir.



De son côté, le recteur de l'UIDT, a salué cette initiative. "Aujourd'hui, c'est un grand jour où l'on célèbre les retrouvailles entre l'université Iba Der Thiam de Thiès et la ville de Thiès. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y avait des divergences de point de vue […]. Et aujourd'hui, l'université et la ville se retrouvent pour développer de nouvelles perspectives pour le bien de la ville…, a-t-il déclaré.





Venu présider la cérémonie de signature du protocole d'accord entre les deux institutions, le ministre de l'Enseignement supérieur, le Dr Abdourahmane Diouf, s'est félicité de ces retrouvailles. "Aujourd’hui, c'est un grand jour de paix à Thiès[…]". Tout le monde connaît le différend qui opposait les deux institutions, mais même dans cette adversité autour des infrastructures, moi, je sentais l'ambition des deux institutions […]. Nous, en tant que représentants de l'État, nous sommes entrés dans la danse pour discuter […]. C'est un accord tripartite entre trois institutions, la ville, l'université et le ministère de l'enseignement supérieur. Au moment où nous trouvons un accord sur cette question liée à des infrastructures de la ville, mais aussi de l'université, le Président de la République décréte un programme d'urgence d'infrastructures pour les universités. Cela veut dire que toutes les questions qui ont pu amener à ce différend, vont être résolues très rapidement… », a-t-il informé. À rappeler que l'université Iba Der Thiam qui va restituer cette infrastructure à la ville de Thiès, pourra compter sur ce programme susnommé pour pouvoir se doter d'une nouvelle infrastructure…