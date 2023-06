Gestion des inondations et assainissement : Le gouverneur de Saint-Louis appelle à un engagement citoyen

Après le maire de la ville de Saint-Louis, c'est au tour du gouverneur de lancer un appel à la population à utiliser convenablement le réseau de l'ONAS pour qu'il ne soit pas congestionné. Selon le gouverneur Alioune Badara Sambe, ce matériel reçu de l'ONAS leur permettra de faire face très rapidement et de dégager les eaux pluviales plus efficacement. C'est pourquoi il invite à un engagement citoyen de la population Saint-Louisienne pour faire face aux inondations et lutter contre le dépôt des déchets solides dans les caniveaux et conduites de l'ONAS.