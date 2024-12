Gestion des finances publiques : 15 hauts cadres de l’administration sélectionnés et formés dans le leadership et les bonnes pratiques

Pour une gestion prudente des finances publiques au Sénégal, le Programme d'Excellence en Leadership dans le Secteur Public Africain (LEAPS), organisé entre le Ministère de l’Économe, du Plan et de la Coopération (MEPC) et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) a lancé ce matin, l’atelier de la cohorte 2024-2025. Il s’agit de doter les cadres de l’administration sénégalaise de compétences nécessaires pour relever les défis complexes et les mutations perpétuelles.







Le programme LEAPS offrira une occasion aux hauts cadres de diverses institutions de gestion des finances publiques du Sénégal, de s'engager, d'apprendre et de diriger avec excellence pour façonner l'avenir de leurs institutions respectives et d’améliorer les conditions de vie des concitoyens. C’est le ministre de l’économie, du plan et de la coopération qui a dépêché son secrétaire général pour assister à cette cérémonie qui a mis en évidence 15 hauts cadres bénéficiant du programme. Ce dernier englobe le développement personnel, la dynamique d'équipe, les stratégies organisationnelles et une compréhension plus large de l'écosystème de la gestion des finances publiques. In fine, les résultats attendus concerneront le leadership transformateur des cadres seniors pour une conduite efficace des réformes du système de Gestion des finances publiques, le partage d’expériences intra-africain et d’apprentissage de bonnes pratiques entre pairs, le renforcement de la fonction redevabilité et contrôle de la gestion des finances publiques.







Par ailleurs, il s’agira d’offrir différents modules, un coaching efficace et un mentorat de leaders africains renommés qui permettront de garantir que les fonctionnaires sélectionnés sont bien équipés pour mettre en œuvre les réformes nécessaires, en utilisant des approches qualitatives pratiques.