Gestion des déchets - Tabaski Propre : L'UCG dépêche ses équipes dans les rues de Dakar

Aujourd’hui, alors que tout le monde célèbre la Tabaski auprès des siens, les jeunes de l’UCG sont eux tous armés de balais et de pelles en train de rétablir la propreté dans notre cher pays.

Ces derniers sont depuis hier, dans les rues et aujourd’hui, ils ont démarré leurs activités juste en début d’après-midi. Cela entre dans le cadre du programme Tabaski Propre.

Selon le Directeur général Mass Thiam, sa structure comme à chaque évènement, notamment Tabaski et Korité, trouve très important le nettoyage dans les rues du Sénégal, mais anticiper est la meilleure des solutions pour lui et les membres de son service.



« Nous avons prévu de visiter l’ensemble des 19 commune de Dakar, mais aussi les communes d’arrondissement des départements de Pikine Rufisque, Keur Massar et Guédiawaye, cela est nécessaire parce qu’il y aura beaucoup de déchets, et mieux vaut anticiper sur les choses » assure-t-il.