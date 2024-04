Gestion des Inondations : "l'effort d'anticipation de l'année dernière avait aussi permis de pouvoir amoindrir les effets des inondations", (Cheikh T. Dieye, MHA)

Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dieye a présidé ce matin une réunion du comité national de gestion des inondations (CNGI) consacrée aux opérations pré-hivernales et à la couverture de la saison des pluies dans les locaux dudit ministère à Diamniadio. La rencontre qui a réuni l'ensemble des autorités régionales, départementales ainsi que les services compétents a été aussi une occasion pour évaluer le dispositif mis en œuvre durant l'hivernage 2023 et d'examiner les points d'attention et perspectives pour 2024.



Selon le ministre, les études de l'Anacim mettent en évidence que nous allons vers un hivernage très pluvieux. "Nous nous attendons à beaucoup d'eau donc il est important que tous les acteurs se réunissent autour du gouvernement. Et ce que nous avons comme approche, c'est de pouvoir tirer les bonnes leçons des saisons précédentes. Toutes les présentations ont montré que l'effort d'anticipation de l'année dernière avait aussi permis de pouvoir amoindrir les effets des inondations. L'hivernage était pluvieux l'année dernière mais globalement la situation a été maîtrisée. Malgré le fait qu'il y a eu des quartiers qui ont été sous tension mais les services ont réagi assez rapidement pour les soulager", a-t-il rappelé, assurant que cette année ils vont apprendre de toutes ces leçons faire beaucoup mieux que l'année dernière en matière opérationnelle sur le terrain, en matière de coordination et de suivi opérationnelle de tous les dispositifs qui seront mis en place.



Ainsi, poursuit-il, "les inondations de manière générale sont des phénomènes liés à beaucoup de facteurs comme le réchauffement climatique l'urbanisation galopante dans nos pays, l'urbanisation anarchique dans nos pays on va le dire et les populations qui s'installent dans les zones non aedificandi tout cela concourent à créer des difficultés", a évoqué Cheikh Tidiane Dieye, qui soutient notamment que leur mission c'est d'anticiper et d'essayer d'apporter des réponses en attendant de trouver des solutions plus structurantes. "Et c'est à cela que le gouvernement veut aller plutôt qu'à chaque année de revenir sur les mêmes problèmes pour essayer de gérer au quotidien, au jour le jour d'avoir des solutions beaucoup plus structurantes beaucoup plus durables. C'est sous une approche qui va mutualiser le travail des acteurs qui va beaucoup fonder sur notre concertation, sur l'inclusion et le décloisonnement", a-t-il dit, concluant que les acteurs peuvent aussi avoir des solutions et au terme de cette concertation multi acteur des directives phares seront retenues.