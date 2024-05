Forum international sur la finance islamique : plus de 500 milliards injectés selon l'initiateur

La 9ème édition du Forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest s'est tenue ce mardi 21 Mai 2024, au King Fahd Palace. Le thème retenu pour cette année est "Finance islamique et souverainté alimentaire en Afrique de l'Ouest : secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie."

Organisée par Mouhamadou Lamine Mbacké, le directeur de l'Institut Africain de la finance islamique, il s'agit selon l'initiateur, d'étudier les opportunités de la finance islamique par rapport à la souveraineté alimentaire. En d'autres termes, il faudra explorer la finance islamique et l'adapter au financement de l'agriculture pour permettre au secteur de l'agriculture, de l'élévage et de l'agro-industrie de booster la production très rapidement en un temps record. C'est ce qui explique pour lui, précédemment la tenue d'ateliers avec des présentations de haut niveau, au niveau macro-économique de la banque islamique de développement au niveau moyen avec la banque islamique du Sénégal (Bis) et au niveau micro avec la microfinance des champions locaux comme Senegindia, Miname export. Il estime que la finance islamique permettra de bannir la spéculation et de financer des activités et des produits spécifiques très adaptés à l'agriculture. Pour ce faire, cela nécessite des améliorations dans le cadre réglementaire et il espère qu'avec le soutien de la BCEAO, les choses vont changer.

En terme de mobilisation financière, il affirme que plus de 500 milliards ont été injectés par la banque islamique de développement, partenaire financier de ce forum.