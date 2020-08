Gestion de la pandémie aux Parcelles Assainies : Ansoumane Danfa tire sur le maire Moussa Sy et alerte...

"Nous ne sommes pas dans une guerre politique, mais plutôt dans une guerre sanitaire". Cette phrase pour interpeller le maire des Parcelles Assainies qui, selon le coordonnateur du Mac/ Authentique, "agit en solo sans concertation avec au moins, certaines autorités pour mieux endiguer la pandémie dans la commune".



Entre gestion chaotique et unilatérale de l'épidémie du coronavirus, le membre de la coalition Macky2012 reste persuadé que le maire le commune des Parcelles assainies n'est pas encore en mesure de donner une satisfaction aux populations de la commune.

D'après Ansoumane Danfa, "ce manque de communication avec les population est visible et c'est d'ailleurs regrettable dans un contexte où la flambée des cas reste une réalité dans le pays".



Pour ceux qui alimentent le débat politique, le coordonnateur du Mac/Authentique leur fera savoir que l'heure est à cette guerre sanitaire contre la Covid-19 qui est en train de faire des ravages dans le monde et allant même à faire penser à certains "une deuxième vague".