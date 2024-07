Gestion de Macky Sall: l’ancien président a légué une économie résiliente et dynamique selon l’APR.

Président Bassirou Diomaye FAYE lors de sa sortie médiatique a cru devoir malicieusement ternir l'important travail fourni par le régime sortant décrivant dans une logique de dénigrement infondé et indigne de son rang, les performances économiques et budgétaires du Sénégal au cours des 3 dernières années. C’est ce qu’a révélé l’Alliance pour la République (APR) face à la presse, ce 15 juillet. Les responsables républicains qui mesuraient les 100 jours du président Diomaye Faye ont peint une gestion basée sur une poursuite des acquis de l’ancien régime.



« Au-delà du fiasco, son émission taillée sur mesure a permis de déceler une faiblesse conceptuelle dans sa vision du Sénégal de demain masquant ainsi ses insuffisances dans la mise en œuvre du fameux projet de transformation systémique. Par endroit, sa sortie révèle un absence préoccupante de maîtrise à minima du Budget et ses règles d'exécution», ont indiqué les républicains dont la parole a été porté par Seydou Guèye et Abdou Mbow. Ils ont rappelé les réalisations du président sortant et son legs de pays stable hérité par le président Bassirou Diomaye Faye.



« Il est important de rappeler qu'en dépit des événements violents de 2021, sciemment provoqués par son camp, à des fins subversives notoires, le Sénégal a connu une croissance remarquable de 6,5%. Cela a été réalisé grâce à des efforts soutenus d'une gestion des finances publiques saines, une stratégie pertinente d'amélioration de l'attractivité du pays et des réformes structurelles majeures. Ce travail a permis de réaliser une croissance dynamique indéniable et des relations solides avec nos partenaires techniques et financiers. Cette consolidation budgétaire engagée, grâce aux réformes entreprises pour mobiliser des recettes et rationaliser des dépenses, a permis la réalisation d'infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires, sportives, sanitaires, universitaires, judiciaires, sécuritaires et scolaires modernes qui ont radicalement transformer le pays en moins d'une décennie. La projection de croissance en 2023 à 8,8% aurait pu se réaliser si l'exploitation du pétrole et du gaz avait démarré comme prévu dans le dernier trimestre 2023. Cette croissance sera très certainement entre 6 et 7%. L'économie sénégalaise est résiliente et dynamique, avec une croissance parmi les plus élevées du continent », ont estimé les camarades de Abdou Mbow.