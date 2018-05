Génération Foot remporte la Coupe du Sénégal face à la Renaissance (2-0)

Génération Foot a remporté dimanche (2-0) la finale de la Coupe du Sénégal contre la Renaissance de Dakar (D2).



GF s'offre la deuxième Coupe nationale de son histoire, après le sacre en 2015. Un record dans la compétition face à un club de la Ligue 2. Les hommes d'Olivier Perrin ont soulevé le trophée une seconde fois trois ans après.



Le club de Déni Biram Ndao a enchaîné les occasions et a vaincu les dakarois au Stade Léopold Sedar Senghor. Le premier but des Grenats a été inscrit par le latéral gauche Khadim Diaw (30e).



S'en suit un deuxième, contre son camp, signé Abdoul Aziz Soumaré. Le score passe donc à 2-0 grâce à cette erreur du défenseur de Renaissance à la 40e minute. Ce sera le dernier but de cette finale.

Il n'y a pas vraiment eu de déception chez les supporters de la Renaissance de Dakar, pensionnaire de D2 sénégalaise...