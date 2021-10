Gamou Layène : Mouhamadou Lamine Lahi décortique la naissance du Prophète Mohamed (PSL)

À l'occasion de la nuit commémorant la naissance du Prophète Mohamed (PSL), le porte-parole de la communauté Layène a expliqué le sens et la portée de l'événement aux fidèles venus de toute la région de Dakar pour commémorer la naissance du Prophète.

Le scientifique et religieux a expliqué le rapport entre le Messager et son Maître, mais aussi comment Dieu à partir de sa lumière, a créé le Prophète...