Revenant sur le sens et l'importance du Gamou célébré, ce 18 octobre à Médina Baye, le Muqaddam de Baye Niass, Cheikh Sadibou Diawla a rappelé l'intérêt de la commémoration de la naissance du Prophète (PSL) en convoquant le Coran, la Sunna et les écrits de Cheikh Ibrahima Niass.



"Tous les penseurs dotés d'une objectivité sont d'accord que le Prophète est l'Homme avec grand H car son être est indispensable non seulement pour les musulmans, mais pour l'humanité tout entière", a expliqué le guide spirituel qui insiste sur le caractère humaniste et dimensionnel du Bien Aimé d'Allah. Selon lui, Cheikh Ibrahima Niass a démontré de par ses actes cet aspect du Prophète (PSL).



"Cheikh Ibrahima Niass a prouvé qu'on ne doit suivre que le Prophète (...) Il faut Cheikh Ibrahima Niass pour rendre le monde meilleur", a confié le Cheikh.

Le religieux a notamment saisi l'occasion pour inviter la jeunesse à demeurer avec constance dans l'amour vis à vis du Prophète (SAW).



" Restez en perpétuelle connexion avec le prophète (PSL) car vous resterez en perpétuelle connexion avec Allah", a-t-il recommandé.