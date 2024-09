Gamou International Médina Baye 2024 : Le Comaf décline son programme

La cité de Médina Baye va célébrer le Gamou international, Mouloud Naby, ce dimanche 15 septembre 2024. Le comité d’organisation de la Fayda (Comaf) a dans son programme de cette édition 2024 prévu d’organiser un « Symposium du Mawlid » les 11 et 12 septembre », une journée de solidarité avec le peuple palestinien Al Quds le samedi dans la matinée ; l’inauguration de l’Esplanade dans l’après-midi du samedi suivie de la cérémonie officielle ; la nuit du Gamou se tiendra dimanche 15 septembre et le Gamouwatt dimanche 22 septembre 2024 en présence du Khalife de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass, Serigne Mahi Niass, de la délégation gouvernementale, des autorités administratives, coutumières et religieuses. Ce plan de communication établi pendant cette période du Mawlid international de Médina Baye sera scrupuleusement suivi par le Comaf pendant ces moments de grande ferveur, de prière et de dévotion.



À rappeler que ce mercredi 11 septembre 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye va effectuer sa première visite officielle auprès du Khalife, Serigne Mahi Niass dans la sainte cité de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass depuis qu’il est élu à la tête du pays.