Gamou 2024/Médina Baye : 09 accidents ont fait 30 blessés dont 10 graves (Djibril Sarr, commandant sapeurs-pompiers zone 3).

Dans le cadre de la couverture médicale et sécuritaire du Gamou de Médina Baye, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers s'est engagée depuis le 13 septembre 2024. En effet, sa mission, c'est d'assurer les secours et la protection contre les incendies et les périls de toutes natures. Selon le commandant Djibril Sall, commandant du groupement d'incendie numéro 3, « la BNSP a déployé une équipe composée de 160 gradés, 25 engins d'incendie et de secours ».



Et d’ajouter : « Sachant que les pèlerins en provenance des îles emporteront le fleuve Saloum, 3 moyens nautiques ainsi que des véhicules de plongée ont été prépositionnés entre Foundiougne et Kaolack. »



Aussi, précise-t-il, que « pour parer à un éventuel manque d'eau, trois citernes de grandes capacités d'une contenance de 30 m3 au total de 90.000 L ont été déployées ».

Cependant, il fera notamment savoir qu’à ce jour, 9 accidents de la circulation ont été notés. Il y a 30 blessés, dont 10 graves.