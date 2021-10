Gamou 2021 : Mohamed Ndiaye Rahma convoie des centaines de bœufs et achète des tonnes de denrées alimentaires pour les besoins du Maouloud.

L'ambassadeur itinérant a encore déployé de gros moyens pour la couverture du Maouloud à Kaolack.



En effet, le coordinateur de Bby à Kaolack vient de convoyer des centaines de bœufs qu'il va gracieusement offrir aux différents foyers religieux et autres nécessiteux de la commune.



Dans la même veine, il a acheté des tonnes de denrées alimentaires ( riz, huile, pomme de terre, oignons, etc) qui seront distribuées aux personnes précitées.



Il a également annoncé avoir dégagé des moyens colossaux pour la prise en charge de 20.000 fidèles ( nourriture durant tout le Gamou) et enrôlé 10.000 femmes pour les mêmes besoins.



À noter que la distribution va démarrer cet après-midi au niveau de son quartier général...