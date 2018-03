GROGNE SYNDICALE CHEZ LE KHALIFE - Les travailleurs de l'hydraulique vilipendent Mansour Faye devant Serigne Mountakha Mbacké

C'est avec une colère qu'ils ne pouvaient cacher que la délégation du syndicat national des travailleurs de l'hydraulique s'est rendue samedi à Touba pour s'entretenir avec le Khalife Général des Mourides. Pour Yéli Coulibaly, Secrétaire Général de la structure, il s'agissait ni plus ni moins que de dénoncer l'irrespect manifesté à leur égard par le ministre Mansour Faye d'une part et de l'autre déplier cette liste de doléances sur laquelle il est revenu devant la presse.



'' Non application d'une décision de justice prononcée depuis le 27 février 2013, refus d'indemnisation et la régularisation de leur statut par des Cdi, absence de bulletins de salaires avec une grille salariale non respectée, non paiement des indemnités de déplacement, d'habillement, de primes de risque, d'heures supplémentaires et de logement, absence totale de dialogue social et de concertation au niveau du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement... '' sont ainsi répertoriés comme étant les principales revendications. Yéli Coulibaly de signaler que plusieurs lettres ont été adressées au ministre de tutelle. Hélas, note-t-il, "Mansour Faye brillera par son manque de vision et ses errements dans sa gestion caractérisée par un manque de considération notoire à leur égard et surtout à l'égard des travailleurs de l'ex-Cedem. ''



Les syndicalistes de faire un cinglant réquisitoire contre le ministre Saint-Louisien qui serait loin des compétences requises pour diriger un tel secteur. '' Depuis qu'il est là, rien ne marche. Les forages sont en panne, le pilotage se fait à vue et l'Ofor subit le même cauchemar. Les retraités sont partis sans un centime dans les poches et ne reçoivent que 18.500 frs comme pension de retraite...'' Le président de la République est interpellé sur la question.