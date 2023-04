GOUDOMP (Sédhiou) : le S2D (BBY) de Souleymane Ndiaye (DG/SAPCO) déplume le mouvement Goudomp debout…

Le parti pour la synergie pour le développement durable « yonu natangué » (S2D/BBY) du DG de la SAPCO Souleymane Ndiaye, continue de déplumer l’opposition dans le département de Goudomp. En effet, le S2D vient de d’arracher les leaders et la base du mouvement « Goudomp debout » de Samine. Il s’agit de Fatou Biaye, ex responsable du mouvement Goudomp debout et ses membres qui viennent de rejoindre le DG de la SAPCO et le président Macky Sall (BBY). D’après cette dernière, la décision de rejoindre Souleymane Ndiaye a été bien mûrie au vu de ce que ce dernier fait pour le développement du département. Dans la foulée, elle précise qu’elle va convaincre les plus sceptiques à rejoindre le DG de la SAPCO. C’est pourquoi, elle estime qu’ils vont occuper déjà le terrain pour accompagner le S2D et Macky Sall pour les prochaines victoires.



À en croire Fatou Biaye, « à partir d’aujourd’hui, nous sommes du S2D de Souleymane Ndiaye. En ce sens, nous y sommes car nous avons été convaincus par les réalisations de l’homme dans notre contrée. Fort de ce constat, nous ne sommes pas passés par quatre chemins pour lui accorder notre confiance. Et voilà autant de raisons qui font de lui l’homme de Macky Sall et de notre situation dans le département. » À ce titre, elle soutient « nous avons vu la différence entre le parti et le mouvement. À cet effet, je rappelle que nous étions très confus dans le mouvement « Goudomp debout », tandis qu’avec le parti on se retrouve car étant mieux structurés et organisés au vu de ce qu’il a réalisé dans le département. C’est pourquoi, nous ne ménagerons aucun effort derrière Macky Sall et Souleymane Ndiaye pour tous les combats électoraux… »



Représentant Souleymane Ndiaye, Kaoussou Cissé, coordonnateur régional (S2D) s’est réjoui de cette adhésion. « Cette nouvelle arrivée de militants montre que le travail continue pour agrandir le parti. Et mieux cette situation témoigne de la volonté des populations à adhérer car étant conscientes du rôle que joue le parti dans le département. C’est pourquoi, tout le monde a sa place au sein du parti. »



Selon Kaoussou Cissé toujours, « le parti va continuer à ratisser large y compris dans les eaux de l’opposition pour une victoire écrasante aux prochaines échéances électorales… »