GALLO BÂ SUR KARIM WADE : " Lui-même sait qu'il ne sera pas candidat... Qu'il nous paie d'abord nos 130 milliards! '

Encore une fois parrain de la finale départementale du football navétane à Mbacké, Gallo Bâ a réuni, samedi au théâtre de verdure, personnalités politiques, jeunes du département et plusieurs autres invités pour doter en maillots les équipes du département et octroyer une enveloppe d'1,5 million au Fc Baol. L'occasion que lui offre cette fête du sport ne l'empêchera pas, tout de même, d'apporter la riposte à l'opposition Sénégalaise qui mène, selon lui, '' un combat d'arrière-garde. ''



Interpellé par la presse sur la présence pressante de certains cadres de l'opposition sur le terrain politique et qui servent sans cesse au Président Sall un salé réquisitoire, le Dg de la Sogip Sa n'affichera aucune forme de nervosité.

'' L'opposition est en train de mener un combat d'arrière-garde. Elle se sait vaincue d'avance. Nous répondons par des actes concrets à leurs attaques. '' Quant à la menace Karim Wade, il la jugera nulle. " Karim est inéligible. Je le dis avant même que la Cour Suprême en parle. Il a été condamné après avoir été jugé à travers un procès équitable. Il reste redevable d'une obligation de payer une enveloppe d'un montant de 130 milliards à l'État du Sénégal. Il gagnerait à payer ce chèque d'abord avant de songer à briguer les suffrages des Sénégalais. Karim, lui-même, sait qu'il ne pourra pas être le candidat du Pds. Ses souteneurs du Pds le savent également. ''



Invité à se prononcer sur l'ébullition sociale avec notamment la recrudescence des grèves en milieu scolaire, Gallo Bâ qui rappelle d'abord, '' l'État du Sénégal a beaucoup fait pour les enseignants avec plus de 105 milliards dégagés '', estime que tout devrait revenir à la normale incessamment.