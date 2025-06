Fraude XXL au cœur du port de Dakar : 845 milliards envolés, Mc Dermott & Co dans le viseur de la Douane sénégalaise et du parquet financier !

Le plus gros scandale douanier de l’année éclate au grand jour. Selon le quotidien Libération, la Douane sénégalaise vient de franchir une étape décisive dans l’affaire explosive impliquant les sociétés Mc Dermott, Oma Sénégal SA et Oma Logistics SA.

Ces trois entités, engagées dans le cadre du méga-projet pétrolier GTA (Grand Tortue Ahmeyim), sont désormais dans le collimateur de la justice.



D’après les révélations de Libération, le chef du bureau des Douanes de Dakar-Port Sud a officiellement porté plainte devant le parquet financier contre lesdites sociétés. Dans la foulée, ce dernier a ordonné à la Division des investigations criminelles (DIC) l’ouverture d’une enquête pour des chefs d’accusation gravissimes :

• Fraude fiscale,

• Non-respect des engagements souscrits,

• Exportation sans déclaration,

• Non-représentation de marchandises sous douane.



Une fraude savamment orchestrée ?



Au cœur de ce contentieux douanier : 10 navires affrétés par Mc Dermott dans le cadre du projet GTA, avec l’appui logistique d’Oma Sénégal et Oma Logistics. Comme le souligne Libération, six de ces navires ont bien obtenu une admission temporaire exceptionnelle, leur permettant d’opérer dans la Zone économique exclusive du Sénégal. Mais contre toute attente, ils ont quitté le territoire de manière clandestine, sans procéder à la déclaration de réexportation exigée par la loi douanière.



Pire encore, les quatre autres navires — bien qu’ayant également obtenu le précieux sésame douanier — n’ont jamais mis les voiles vers les eaux sénégalaises. Une irrégularité flagrante qui constitue, selon la Douane, une infraction caractérisée au Code des Douanes.



Un préjudice colossal : plus de 845 milliards de francs CFA



Dans sa plainte détaillée, la Douane sénégalaise évalue le préjudice subi à la somme astronomique de 845.051.333.011 FCFA. Un chiffre vertigineux, qui en dit long sur l’ampleur des pertes engendrées par cette affaire.