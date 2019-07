Frapp/France dégage sur la nouvelle monnaie Eco : « La tromperie du changement de nom ne passera pas »

« Frapp/ France dégage » en conférence de presse ce matin s’est insurgé contre la nouvelle monnaie « Eco ». Pour le FRAPP, l’Eco est un Euro en pire, car si les peuples européens ont été consultés par des référendums pour adhérer à l’Union européenne et à l’euro, depuis 70 ans aucun peuple africain n’a été consulté pour la création, le maintien et la sortie du CFA. Le FRAPP de dénoncer énergiquement l’exclusion des peuples du débat et de la prise de décision monétaire. C’est pourquoi, le FRAPP propose l’organisation dans les différents pays occupés monétairement par la France de débats nationaux et de référendums sur le maintien ou non du CFA.