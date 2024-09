France : Une sénégalaise, Diara LO, portée disparue depuis 6 jours à Argenteuil

"Depuis six jours, nous sommes sans nouvelles de Diara LO, une jeune femme résidant à Argenteuil et qui venait de fêter ses 31 ans. Sa famille la recherche actuellement en panique. Diara est sortie de son domicile, mardi matin sans son portable et son portefeuille. Elle n'est pas réapparue depuis. Sa carte bleue, ses papiers d'identité ainsi que son pass Navigo ont été retrouvés à son domicile dans lequel elle résidait depuis la mi-juillet", a écrit un de ses proches.



Ainsi, poursuit-il, "malgré la mobilisation de ses proches sur place et sur les réseaux sociaux ainsi qu'un signalement effectué à la police, les recherches n'ont pas été concluantes. Nous souhaitons désormais que la presse se fasse l'écho de cette disparition inquiétante afin de pouvoir obtenir tous les éléments qui permettraient de faire progresser la recherche".