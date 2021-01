France : Un Sénégalais, papa d’une française d’un an, menacé d’expulsion.

La société civile française s’est érigée en bouclier au profit d’un sénégalais, père d'une petite fille française âgée d'un an, qui risque d'être expulsé de France. Une expulsion, par le Préfet du Val-d'Oise, qui peut intervenir à tout moment, a annoncé la Cimade, une association de solidarité active avec les migrant(e)s, les réfugié(e)s et les personnes qui demandent l'asile.



Dans un tweet, ladite association tire la sonnette d’alarme face à cette volonté de l’autorité française alors que le jeune père ‘’est protégé contre l'éloignement du fait de sa situation familiale’’. Ladite structure, dans un autre message, revendique l’arrêt de cette politique d’enfermement et d’expulsion. Elle demande : la fermeture des Centres de rétention administrative (Cra) ; la refonte profonde des Politiques migratoires ; la régularisation, de façon large, de toutes les personnes étrangères présentes en France.