France : Macron écarte l'option d'un gouvernement de gauche et annonce de nouvelles consultations

Le président français Emmanuel Macron a exclu lundi l'option d'un gouvernement de gauche, au nom de la "stabilité institutionnelle", et annoncé à partir de mardi de nouvelles consultations "avec les responsables des partis" et des "personnalités", selon un communiqué de l'Elysée.



Il a exhorté socialistes, écologistes et communistes à "coopérer avec les autres forces politiques", sans nommer La France insoumise (LFI, gauche radicale) avec laquelle ces derniers ont formé l'alliance de gauche du Nouveau front populaire (NFP), arrivé en tête des élections législatives mais sans majorité absolue à l'Assemblée nationale.