France : La Palestine sera reconnue dans les prochains jours ! (LFI)

Mathilde Panot, députée insoumise élue la semaine dernière dans la 10e circonscription du Val-de-Marne a fait hier une révélation de taille. Après avoir eu échos des résultats du second tour, la parlementaire de la France insoumise informe que « dans les deux prochaines semaines, nous reconnaîtrons l'État de Palestine, » a-t-elle déclaré.





Cette annonce de la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée (2022 et 2024) correspond à une promesse réitérée à maintes reprises par son parti depuis les évènements du 7 octobre qui ont causé le carnage humain d’Israël en territoire Palestinien.







Dans un document de 26 pages, le Nouveau Front populaire envisage également de soutenir la Cour pénale internationale (CPI) dans ses poursuites contre les dirigeants du Hamas et le gouvernement de Benjamin Netanyahou.







Il faut rappeler que les résultats du second tour des législatives en France donne le Nouveau Front populaire vainqueur avec 170 à 215 députés selon les estimations.