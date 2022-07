France : Christophe Galtier « prêt à relever le défi » en tant que nouvel entraîneur du PSG.

Christophe Galtier a été désigné nouvel entraîneur du PSG. L'ancien de OGC Nice a signé un contrat de deux ans avec le club de la capitale.



Après quoi, il a été présenté aux médias ce mardi, dans l'amphithéâtre du Parc des Princes. Galtier se dit prêt à « relever le défi », appuyé par sa direction.



« Je suis l'entraîneur du PSG. Je suis né à Marseille, c'est un fait. Mais on fait un métier de passion. On veut gagner, on veut entraîner les meilleurs joueurs, et on cherche le meilleur endroit pour ça », a dit le nouveau coach du Paris Saint-Germain.



Il se dit être un « entraîneur très exigeant », qui aime voir ses joueurs « travailler », mais aussi les voir « heureux ». « Il n'y a pas de très grande performance sans des joueurs heureux », a ajouté l'ancien de Nice dans L'EQUIPE.