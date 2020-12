Forum génération égalité 2021 : La plateforme J-GEN en concertation avec les femmes sur les priorités et les défis par rapport aux thématiques soulevées.

Dans l’optique d’amplifier les voix des femmes et des filles sénégalaises en prélude au Forum Génération Égalité de 2021, J-gen en collaboration avec les acteurs de la société civile, la mairie de la commune de Yoff et les groupements de femmes, a démarré ce jeudi une réunion de consultation nationale avec les femmes et les filles.



Ce forum qui marque les 25 ans du plan d’action de Beijing, est une rencontre qui interpelle l’ensemble des leaders mondiaux sur l’égalité des sexes.



Une occasion est offerte en ce sens à la gente féminine pour échanger sur les six thèmes qui feront l'objet de débat lors de ce forum.



En effet, il s’agit de la violence basée sur le genre, la santé des femmes et le droit sexuel, les nouvelles technologies au profit de l’égalité des sexes, le droit des femmes et la justice économique, les mouvements féministes et le leadership féminin, et les femmes et la justice climatique.



Ainsi à travers ces échanges avec les femmes, il sera question de savoir si le Sénégal devrait porter leur voix mais aussi quels seraient les priorités et les défis par rapport à ces thématiques...