Forum « Invest In Senegal » / Oulimata Sarr : « C’est une occasion pour faire des investissements porteurs dans un environnement des affaires transparent et attractif… »

Venue représenter le Premier ministre lors de la cérémonie de mobilisation des partenaires pour le Forum « Invest In Senegal », Mme Oulimata Sarr en charge de l’économie, du plan et de la coopération au sein du gouvernement, a transmis les mots de Amadou Bâ sans oublier d’apprécier ce rendez-vous du donner et du recevoir qui se tiendra les 6, 7 et 8 juillet 2023.

Le Forum « Invest In Senegal » qui a été lancé ce matin avec la participation des partenaires et du secteur privé, devra être selon la ministre Oulimata Sarr, une belle opportunité pour faire des investissements porteurs et totalement en phase avec le plan Sénégal émergent, référentiel de l’État du Sénégal.



À l’en croire, le ministre précise qu’au regard des investissements attendus dans tous les secteurs d’activité ainsi que les richesses nouvelles notamment le pétrole et le gaz, cette tribune économique organisée par l’Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) sera l’occasion pour augmenter la croissance économique du Sénégal.