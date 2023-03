Formation professionnelle : Dix-sept formateurs de lycée technique initiés à la maintenance de véhicule électrique au CSFP-MEM de Diamniadio.

Dans le cadre de ses activités, le Centre sectoriel de Formation Professionnelle de la Mécanique et des Engins Motorisés de Diamniadio accueille dix-sept formateurs issus de huit lycées techniques pilotes issus dans différentes localités du Sénégal. Prenant la parole devant les bénéficiaires de cette formation, le directeur dudit centre, Félix Tavares, a félicité les initiateurs de cette formation, surtout le Ministère chargé de la formation professionnelle, à travers lui, la direction de la Formation professionnelle.



Venu présider la cérémonie de lancement de la cession de formation en présentiel après celui en ligne qui s’est déroulée sur plusieurs semaines, le secrétaire général du Ministère de la Formation Professionnelle, Mamadou Camara Fall, a salué l’initiative de cette formation qui fait partie de l’une des ambitions dudit ministre. « Dix-sept formateurs issus des lycées techniques du Sénégal vont bénéficier d’une formation pratique en maintenance de véhicule électrique. Au Sénégal, les véhicules électriques n’ont pas encore envahi nos routes mais quand même, c’est bien de se positionner.



Ces formateurs qui seront formés vont former à leur tour des formateurs qui sont au niveau des lycées techniques. Vous allez donc au sortir de cette formation assurer la formation de ceux qui sont dans vos centres de formation respectifs. Nous avons ciblé huit centres de formation professionnelle qui sont dans les enseignements apprentissages pour qu’on puisse élargir les acquis sur tout le territoire national. Vous avez alors une véritable mission. À ce titre nous vous encourageons à bien tenir cette mission… », a ajouté ce dernier qui a vivement remercié l’engagement de ses partenaires financiers et techniques, l’Ambassade du Pays Bas et l’Inspection d’Académie de Rufisque. Cette cérémonie s’est tenue le 13 mars à Diamniadio...