Formation : Début des examens du Certificat d’aptitude professionnelle.

Les candidats inscrits aux examens du Certificat d’aptitude professionnelle (Cap) avec les options Industrie et Commerce ont commencé les épreuves, ce jeudi 6 août 2020. Le ministre Dame Diop, en charge de la formation professionnelle et de l’artisanat, a effectué ce matin un tour dans le centre de formation Maurice Delafosse pour faire l’état des lieux.



Avec 3 772 candidats, répartis en 27 centres et 28 jurys, les examens ont été entamés sans problème et a précisé que toutes les mesures sont prises afin de faciliter le déroulement de ces examens en cette période de pandémie. Ainsi, les centres d’examen retenus sont répartis dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Matam, Kaolack, Tamba, Kédougou, Saint-Louis, Kolda et Ziguinchor.



Le ministre de rappeler, à cet effet, que c’est la première série et qu’elle verra s’étendre les examens jusqu’à la date du 30 septembre 2020. À l’en croire, cela rentre ’’dans le cadre de l’exécution du calendrier des examens, concours professionnels et certifications relevant du ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat.



Les examens professionnels d’État, de niveau Certificat d’aptitude professionnel (Cap), Brevet d’études professionnel (Bep), Brevet de technicien (Bt), Brevet professionnel en employé de banque et brevet de technicien supérieur (Bts) se poursuivront également jusqu’à la fin du mois de Septembre 2020.