Industries extractives - Investissements et emplois menacés : la Chambre des Mines appelle au dialogue avec l’État

La Chambre des Mines du Sénégal (CMDS) appelle à un dialogue renforcé entre l’État et les acteurs industriels afin de préserver les investissements et l’activité économique dans le secteur extractif. Dans un communiqué rendu public ce 13 mars, l’organisation a exprimé sa solidarité envers l’une de ses entreprises membres, la société minière Grande Côte Opérations (GCO), après l’incendie survenu sur son site.



La CMDS affirme suivre avec attention les difficultés auxquelles sont confrontées plusieurs entreprises industrielles stratégiques opérant au Sénégal. Parmi celles-ci figurent notamment les cimenteries et les Industries Chimiques du Sénégal (ICS), qui jouent un rôle important dans l’économie nationale.



Selon la Chambre des Mines, ces entreprises constituent des piliers du développement industriel du pays et nécessitent un accompagnement de l’État, particulièrement dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques et des risques de perturbation des chaînes d’approvisionnement.



L’organisation insiste sur l’importance d’une concertation étroite entre les pouvoirs publics et les acteurs privés afin d’apporter des solutions durables aux difficultés rencontrées par certaines industries.



Dans cette perspective, la CMDS plaide pour la mise en place de mesures concertées visant à sécuriser les investissements, maintenir l’activité industrielle et préserver les emplois. L’objectif, selon elle, est de soutenir le développement durable du secteur extractif et de contribuer à la stabilité de l’économie sénégalaise.