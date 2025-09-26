Forces Armées: Le génie militaire à la rescousse des populations du fleuve Sénégal en proie aux inondations

Depuis le 3 septembre, des travaux d’envergure sont en cours dans les départements de Matam et Podor, sous la supervision de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations. Les interventions se concentrent principalement sur les zones les plus vulnérables : Aram, Fanaye, Diamel, Ngouye et Thilogne.



Le dispositif consiste à ériger des digues de protection afin de contenir la montée des eaux et de protéger les habitations, les champs et les infrastructures socio-économiques de ces localités.





