Forces Armées: Le génie militaire à la rescousse des populations du fleuve Sénégal en proie aux inondations

Face à la menace de crue du fleuve Sénégal et aux risques d’inondations qui pèsent sur plusieurs localités du nord du pays, le génie militaire a déployé ses moyens techniques et humains pour venir en aide aux populations.
Depuis le 3 septembre, des travaux d’envergure sont en cours dans les départements de Matam et Podor, sous la supervision de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations. Les interventions se concentrent principalement sur les zones les plus vulnérables : Aram, Fanaye, Diamel, Ngouye et Thilogne.
Le dispositif consiste à ériger des digues de protection afin de contenir la montée des eaux et de protéger les habitations, les champs et les infrastructures socio-économiques de ces localités.
