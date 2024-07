Forage en panne : Les populations du village de Mouille crient leur soif

Mouille, une localité située dans la commune de Kamb (département de Linguère) a soif. En effet, le forage qui approvisionne le village en eau est tombé en panne depuis deux mois, semant ainsi le désarroi chez les villageois.

Selon Baba Thiam, conducteur du dit forage, "la vétusté du moteur et de la pompe (qui datent de 2013) n'arrivent plus à satisfaire les populations de Mouille et les cinq autres villages polarisant l'ouvrage. Mieux, le château d'eau construit en fer menace ruine. Du coup, pour s'approvisionner en liquide précieux, c'est la croix et la bannière", renseigne le responsable du forage.



À en croire Baba Thiam, l'hydraulique de Linguère, le maire de Kamb et le Sous préfet de Yang Yang où est logée Mouille, sont tous informés de la situation, mais n'empêche, la situation reste inchangée", souligne-t-il.



Pour étancher leur soif, les populations font 07 à 08 km pour rallier Mbayène Thiasdé qui dispose d'un forage fonctionnel.



Au regard de la situation qui hante le sommeil des populations de Mouille, ces dernières à l'unanimité, lancent un appel à l'endroit du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, afin que l'eau coule de nouveau à flots dans cette partie du Djolof.



En attendant, toutes les activités génératrices de revenus sont abandonnées du fait du manque d'eau dans cette localité, a indiqué le responsable du forage.