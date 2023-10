Football / organisation Mondial 2030 : La FIFA valide le trio Maroc-Espagne-Portugal

Le conseil exécutif de la FIFA vient de trancher concernant l’organisation de la coupe du monde de football 2030. Et, le Maroc fera partie des heureux élus en plus de l’Espagne et du Portugal. L’information a été officiellement annoncée par un communiqué du Cabinet Royal de Rabat, ce mercredi après-midi.



« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a le grand plaisir d’annoncer au peuple marocain que le Conseil de la FIFA vient de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football. Cette décision du Conseil de la Fédération Internationale de Football salue et reconnaît la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations. Sa Majesté le Roi adresse, à cette occasion, Ses félicitations au Royaume d’Espagne et à la République du Portugal, tout en réitérant l’engagement du Royaume du Maroc à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes » informe le document signé depuis le cabinet royal marocain.



En plus d’avoir entériné ce trio inédit, la FIFA a précisé le fait qu’il n'y aura qu’une seule candidature déclarée a précisé la FIFA dans un autre communiqué « La candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l'Espagne est la seule candidate à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030. »



La répartition de la compétition a aussi été faite avec au moins trois matchs prévus en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. En effet, après avoir pris en compte le contexte historique de la toute première Coupe du Monde de la FIFA : « le Conseil de la FIFA a en outre convenu à l'unanimité d'organiser une cérémonie de célébration du centenaire unique dans la capitale de l'Uruguay, Montevideo, où la toute première Coupe du Monde de la FIFA aura lieu. La Coupe du Monde de la FIFA a eu lieu en 1930, ainsi que trois matches de Coupe du Monde en Uruguay. »