Football : Romeo Beckham, fils de David Beckham, prend sa retraite à 22 ans

À seulement 22 ans, Romeo Beckham met fin à sa carrière de footballeur après des passages dans les équipes de jeunes d'Arsenal, ainsi qu'avec les réserves de l'Inter Miami et de Brentford, qui souhaitait le garder. Contrairement à son père, David Beckham, ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid et du PSG, et actuellement propriétaire de l'Inter Miami, Romeo choisit une autre voie.



Selon The Sun, il envisage désormais de se tourner vers le mannequinat, un domaine dans lequel sa mère, Victoria Beckham, évolue également. Une source proche a déclaré que c’est une décision mûrement réfléchie qui le rapproche de sa mère, et qu'il espère signer avec une grande maison de couture.