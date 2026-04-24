BAL 2026 / CONFÉRENCE SAHARA : Entrée en matière manquée pour l’ASCVD devant le Club Africain qui s’impose 85-79

L’ASC Ville de Dakar n’a pas réussi son entrée dans la Basketball Africa League 2026. Au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, le champion du Sénégal s’est incliné d’emblée face au Club Africain de Tunisie sur le score de 79 à 85, lors de la première journée de la Conférence Sahara.



Pour les Tunisiens, c’est une première apparition dans la compétition, et ils n’ont pas tardé à prouver leur légitimité sur la scène continentale. Dirigé par le coach espagnol Antonio Pérez Cainzos, qui fait ses débuts dans une grande compétition africaine, le Club Africain a dès le début de la rencontre imposé son rythme face à des Dakarois trop irréguliers.



Dès le premier quart-temps, les Dakarois ont été mis sous pression (18-25), avant de réduire légèrement l’écart à la pause (37-44). Malgré un sursaut au retour des vestiaires, l’ASCVD double champion du Sénégal en titre, n’a jamais réussi à inverser totalement la tendance, courant derrière le score jusqu’au bout.



Ce revers complique déjà la situation de l’ASCVD, qui devra réagir rapidement lors de la prochaine journée pour espérer se relancer dans cette BAL 2026, où chaque match s’annonce décisif. Prochain rendez-vous pour les Dakarois : Al Ahly SC d’Égypte, samedi 26 avril.