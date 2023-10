Football : Le Jaraaf et Guediawaye FC se retrouvent en finale du mémorial « Pape Yade »

On connaît les finalistes de la 5eme édition du tournoi rendant annuellement hommage à l’ancien président de l’AS Pikine Papa Yade. Il s’agit du Jaraaf de Dakar et des « Crabes » de Guediawaye FC qui ont tous joué ce jeudi après-midi à Dakar.



En premier lieu, les verts et blancs du Jaraaf ont ouvert les hostilités au cours de la première demie finale les opposant à l’ASC HLM. Pendant 90 minutes les deux formations ont sorti le grand jeu au point d’en arriver à la séance de tirs au but après un nul (1-1) à la fin du temps réglementaire et de la prolongation. Dans cet exercice, le Jaraaf vainqueur de la Coupe du Sénégal 2023 a eu un sort plus favorable en s’imposant au penalty (tab 3-1) avec deux arrêts du portiers des Jaraafmen.



Bis repetita dans la seconde demi-finale qui a réuni l’AS Pikine et Guediawaye au stade Alassane Djigo, pour un derby toujours haletant. Les Pikinois qui évoluaient devant leur public, ont parfaitement commencé en ouvrant la marque en fin de première période. Seulement, GFC était loin d’abdiquer. En effet, en plus d’avoir égalisé au retour des vestiaires, Guediawaye réussira à remporter la séance des penalties qui a finalement tranché les débats (tab 4-3.)



Les amateurs auront droit à une belle finale Jaraaf versus Guediawaye FC ce samedi. Les demi-finalistes malheureux Pikine et ASC HLM s’affronteront pour la 3ème place.