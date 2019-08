Football / Le FC Bruges recrute un 4ème sénégalais…

Qualifié en phase de groupe de l’UEFA Champions League et dans le groupe A en compagnie du PSG, du Real de Madrid et de Galatasaray, le Club de Bruges va se présenter avec un fort accent sénégalais. Outre l’international, Krépin Diatta déjà dans l’effectif le club belge a, en effet, recruté trois autres sénégalais cet été.



Après Amadou Sagna et Cavin Diagne qui se sont engagés ces dernières semaines après leur tournoi au mondial des moins de 20 ans, c’est au tour du milieu de terrain Mamadou Diatta (19 ans) qui a été prêté avec option d’achat en provenance de Cayor Foot en nationale 1 au Sénégal, a indiqué l’Agence de presse sénégalaise.



En effet, selon Cayor Foot, Mamadou Diatta a convaincu le FC Bruges après ses essais. Il vient d'être prêté pour une saison avec à l'appui, une option d'achat, s'il arrive à confirmer.