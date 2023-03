Football : L’international allemand, Mesut Özil, annonce sa retraite à 34 ans

Mesut Özil a officiellement pris sa retraite internationale à 34 ans, avec effet immédiat. Sur son compte Twitter, Özil a expliqué les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision cruciale…

“Ces dernières semaines et mois, j’ai souffert de plusieurs blessures, et il est devenu de plus en plus clair qu’il était temps pour moi de quitter la grande scène du football”, a-t-il publié ce mercredi.

Ancien milieu de terrain allemand (92 capes, 23 buts), il avait fait les beaux jours du Real Madrid et d’Arsenal avant d’aller jouer en Turquie, pays dont il est originaire.