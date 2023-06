Football : Fatma Samoura va quitter son poste de Secrétaire générale de la FIFA

La nouvelle vient de tomber ce mercredi. La Sénégalaise Fatma Samoura (60 ans) va quitter son poste de Secrétaire générale de la FIFA à la fin de l’année 2023. Une décision qui intervient sept (07) ans après sa prise de fonction à la FIFA. Elle a travaillé sans relâche pour promouvoir le soccer féminin et a joué un rôle déterminant dans le lancement de plusieurs initiatives visant à accroître la participation et la visibilité des athlètes féminines à tous les niveaux du jeu.



Fatma Samoura, a commencé sa carrière en tant que diplomate pour le Sénégal, en qualité d’ambassadrice auprès de plusieurs pays africains ainsi qu'auprès de l'Union européenne. En 2016, Samoura est entrée dans l'histoire en devenant la première femme et la première Africaine à occuper le poste de secrétaire général de la FIFA. Sa nomination est intervenue à un moment crucial pour l'organisation, qui était encore sous le choc d'un important scandale de corruption qui avait secoué le monde du football.



La sénégalaise qui est une fervente partisane de la gouvernance éthique, a été félicitée pour ses efforts visant à éradiquer la corruption et à promouvoir de bonnes pratiques de gouvernance au sein de la FIFA. Les contributions de Samoura au monde du sport et au-delà lui ont valu une reconnaissance et une admiration généralisées. Fatma Samoura a été nommée parmi les 100 personnes les plus influentes du Time Magazine en 2019 et a reçu de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière.