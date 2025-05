Foot: le PSG remporte la Ligue des champions en surclassant l'Inter Milan 5-0

Le Paris SG a remporté sa première Ligue des champions en punissant l'Inter Milan 5-0, le plus gros écart jamais enregistré en finale, samedi à Munich.



Battus en finale en 2020, les Parisiens ont cette fois mené rapidement grâce à Achraf Hakimi (12e) sur une passe décisive de Désiré Doué, auteur à 19 ans d'un doublé (20e, 63e), avant que Khvicha Kvaratskhelia (73e) et Senny Mayulu, 19 ans lui aussi, (86e)ne plient le match.



Le PSG, vainqueur d'une Coupe des coupes en 1996, rejoint au palmarès de la plus prestigieuse des coupes européennes Marseille, premier club français vainqueur en 1993.