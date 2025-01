Fonds dégagés pour indemniser les victimes des manifestations au Sénégal : "C'est un détournement de deniers publics [...] Ceux qui l'ont fait, répondront de leurs actes"(Barthélémy Dias).

Barthélémy Dias s'est voulu ferme concernant les fonds qui ont été dégagés pour indemniser les victimes des manifestations violentes au Sénégal. D'après lui, "C'est un détournement de deniers publics", a-t-il martelé. Et de s'interroger sur l'indemnisation de "Auchan", "Total", "Eiffage" et de l'ancien ministre Matar Bâ. "Je dis que ceux qui l'ont fait répondront de leurs actes. Ce n'est plus loin! Faites ce que bon vous semble. Si vous pensez que vous avez été élus pour arracher des postes de député ou de mairie, vous vous trompez lourdement", a-t-il lancé à l'endroit du nouveau régime.