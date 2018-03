Fonds d'appui aux daraas : La Fédération nationale des jeunes afro arabes (Fnjaas) en tournée dans les daaras

Dans le but d'accompagner les daaras et de promouvoir la loi portant statut des écoles coraniques, les jeunes afro arabes du Sénégal ont entamé une visite de courtoisie dans les différentes structures en charge des questions des daaras.



L’objectif, selon Bachirou Sow, coordinateur de la Fnjaas, « c’est de sensibiliser et de promouvoir l’importance de la mise en place du Fonds national d’appui et de développement des daaras (Fondad)».



Après le Daara Oumoul Qhoura de la Patte d’Oie qui a accueilli la délégation de la fédération, c’est au tour de l’école Al Wehda de la commune de Yoff de recevoir les informations relatives au Fonds d’appui et de développement des daaras.



Ainsi, Oustaz Ahmed Diop et toute son équipe de faire preuve d’ouverture d’esprit et de convivialité. Dans son argumentaire, Imam Diop a montré toute sa disponibilité et tout son engagement à ce qui touche à la religion musulmane et à la langue arabe. « Permettez-moi d’abord de saluer la démarche entreprise par les jeunes de la Fnjaas et à qui je manifeste tout mon soutien. »

La fédération entend ainsi poursuivre les tournées pour mieux faire connaitre aux chefs religieux le projet de loi portant sur la modernisation des daaras...