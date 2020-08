Fonds Force Covid-19 : « Nous avons pu nous rendre compte que les acteurs sont satisfaits du processus mis en place par le MTTA » (Seydou Diouf, député)

Le Général François Ndiaye et ses collègues qui composent le comité de suivi du Fonds Covid-19 ont rendu visite au Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr. Cette rencontre qui s’est tenue ce 18 Août 2020 à la sphère Ministérielle de Diamniadio, a permis de discuter sur l’état d’exécution du fonds dégagé pour faire face à cette crise économique causée par la maladie à Coronavirus.



Le député Seydou Diouf qui a parlé au nom du comité a salué les efforts consentis par le MTTA dans ce secteur fortement impacté par cette crise économique. Selon toujours M. Diouf, « ce secteur a bénéficié d’une enveloppe de 77 Milliards de F CFA. Il fallait voir la transparence du dispositif. Est-ce que tous les acteurs ont pu avoir accès à ce dispositif mis en place. Nous avons pu nous rendre compte que les acteurs sont satisfaits de ce processus. Nous avons eu accès aux montants alloués à ces structures qui s’activent dans ce secteur sans difficultés ».



Dans cette même lancée, le député Seydou Diouf a salué l’efficacité du dispositif mis en place pour faciliter l’accès aux financements et crédits malgré ce contexte de crise économique mondiale. Selon lui, « L’efficacité était aussi de mise car la transparence est une chose, mais il faut de l’efficacité pour atteindre des objectifs. C’est pour cela que le taux d’exécution de 85% est satisfaisant, malgré les réclamations qui ont été brandies par certains acteurs de ce secteur. Une situation qui sera prise en compte par le MTTA…. »