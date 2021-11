Fonds Diaspora : La Der signe un nouveau partenariat et lance le Fonds Diaspora avec 3 milliards au compte.

La DER/FJ a procédé ce 09 novembre au lancement officiel du Fonds Diaspora. Une cérémonie de lancement qui entre dans le cadre de la semaine mondiale de l’Entrepreneuriat (GEW 2021) et qui a été présidé par Moïse Sarr, secrétaire d’État.

D’une année à 3 ans renouvelables ladite cérémonie a couvert le renouvellement de la convention de partenariat entre la DER et le FAISE (Fond d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur).

Une occasion pour le délégué général de la DER, Pape Amadou Sarr, de revenir sur les tenants de ce fonds.



« Les belles idées sont là, il ne reste qu’à les concrétiser » (Moïse Sarr, secrétaire d’État au Ministère des affaires étrangères)



Le fonds dédié à la 15ème région du Sénégal (la diaspora) permettra selon Moïse Sarr d’avoir accès au financement pour renforcer leur capacité d’appui qui constitue un paramètre essentiel dans la croissance économique du pays.



Il annonce par ailleurs que 3 milliards seront octroyés chaque année aux sénégalais de la Diaspora.

Il soutient à ce titre que ce fonds arrive à point nommé dans la mesure où le Sénégal étant un pays pauvre, les jeunes ressortissants de ce pays sont confrontés à des réalités qui les mettent face à beaucoup de charges ( cérémonies, dépense quotidienne, ordonnances…) ces derniers sont très vite considérés comme des soutiens de famille et ne sont pas quelquefois en mesure de porter leurs projets à terme d’où l’importance de ce fonds. Il explique que ce programme leur permettra de bénéficier de ressources pour davantage appuyer leurs investissements contribuant ainsi par la même occasion à la croissance économique du pays.



Dans cette même dynamique, Mariame Kane directrice des investissements à la Der, est revenu en détails sur la structuration de ce fonds dédié à la diaspora.

« Nous souhaitons mettre en place un dispositif pour renforcer la contribution de la diaspora pour le développement. Une plateforme qui permettra aux porteurs de projets d’avoir le suivi de leur projet.

Au delà des 3 milliards, l’objectif sur 5 ans c’est de pouvoir mobiliser 30 milliards pour appuyer l’effort des 600.000 sénégalais de la diaspora qui permettra de réorienter leurs ressources, de faciliter l’insertion et l’établissement au Sénégal des porteurs de projet établis à l’extérieur du pays. Mais aussi, d’appuyer et soutenir ceux qui sont de retour au pays afin que ces derniers puissent travailler ici au Sénégal », a-t-elle déclaré. pour se faire, un programme d’incubation va être mis en place pour les sénégalais de l’extérieur, notamment le réseau « Back to Galsen ».



Le programme de la Der s’établit selon un modèle d’offre d’opportunités d’investissement en mettant à la disposition des bénéficiaires une plateforme de give back. « La der s’engage à hauteur de 70% pour cet accompagnement », dira Pape Amadou Sarr, délégué général de la Der.



Des bénéficiaires des financements de la Der sont revenus lors de cette cérémonie de lancement sur leur lien avec la Der. C’est d’ailleurs le lieu pour eux de magnifier ce nouveau projet qui servira de passerelle aux sénégalais de l’extérieur pour un retour imminent au pays.



« Avec 1402 projets déjà éligibles, nous voulons que cette collaboration continue, ainsi ce partenariat contribuera à nous satisfaire à 75 voir 80% par rapport à la demande », rapportera Madame Mbacké (administrateur du FAISE) pour mettre un point final à son allocution et ainsi entamer un nouveau partenariat avec la Der au profit de la diaspora.



Un fonds qui, selon elle, constitue un pilier dans l’ambition au développement socio-économique du pays...