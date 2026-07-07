Foncier VDN 3 et environs — Lotissements suspendus : Le PM Al Aminou Lo efface une décision de Sonko

Une nouvelle étape dans le dossier foncier



Le gouvernement engage une nouvelle phase dans la gestion du foncier après les audits menés sur plusieurs sites stratégiques. Selon Les Échos, cette orientation concerne notamment des lotissements, des Plans d’urbanisme de détail et des pôles urbains situés dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis.



Dans un communiqué rendu public par le Secrétariat général du Gouvernement, le Premier ministre annonce une mainlevée progressive et encadrée des suspensions de travaux. Cette décision intervient dans le prolongement des directives arrêtées lors du Conseil des ministres du 1er juillet 2026.



Des dossiers à finaliser au second semestre 2026



Le chef du gouvernement a demandé au Comité chargé du suivi de l’exécution des recommandations des audits fonciers de finaliser, au cours du second semestre 2026, les actes administratifs, arbitrages techniques et états des lieux nécessaires à la levée progressive des suspensions.



Cette mesure vise à débloquer certaines situations, mais elle reste limitée. Selon Les Échos, seuls les détenteurs réguliers de titres d’occupation, ne présentant aucun vice de forme ou de fond, pourront en bénéficier. Les cas d’acquisition irrégulière ou d’accaparement de plusieurs parcelles sont donc exclus du dispositif.



Une mainlevée réservée aux bénéficiaires de bonne foi



Le gouvernement rappelle qu’un premier processus de levée de suspension avait déjà permis à plusieurs détenteurs de titres réguliers, reconnus de bonne foi, de prendre possession de leurs parcelles.



L’objectif affiché est désormais d’étendre cette régularisation tout en préservant les intérêts de l’État. Les autorités veulent également garantir plus de transparence dans la gestion du foncier, un secteur marqué par de nombreuses contestations et suspicions de pratiques spéculatives.



Le Premier ministre insiste ainsi sur la nécessité de poursuivre le traitement des dossiers avec les administrations compétentes, afin d’aboutir à des décisions juridiquement sécurisées.



Les collectifs et bénéficiaires seront informés



Selon le communiqué cité par Les Échos, les personnes concernées ainsi que les collectifs engagés dans ces procédures seront régulièrement informés de l’évolution des travaux.



Cette communication doit permettre de faciliter le dépôt des demandes de mainlevée ou de régularisation, dans les délais qui seront fixés par les autorités.



Plusieurs PUD déjà annulés



Le gouvernement rappelle que plusieurs décisions ont déjà été prises dans le cadre de l’assainissement du foncier. Parmi elles figurent la signature de décrets déclarant certains espaces d’utilité publique, ainsi que l’annulation du Plan d’urbanisme de détail de la Nouvelle Ville de Thiès, dans sa partie comprise entre la VDN prolongée et l’océan.



Les autorités ont aussi procédé à l’annulation des PUD de Guédiawaye et de Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh, conformément aux conclusions des audits fonciers.



Interdiction de reprendre les travaux sans autorisation



Malgré cette ouverture, le gouvernement maintient une ligne ferme. Toute reprise anarchique des travaux reste interdite. Les détenteurs de titres concernés doivent attendre une autorisation officielle avant de reprendre les chantiers.



Le communiqué avertit que toute infraction exposera les contrevenants à des sanctions appropriées. Cette mesure vise à empêcher les occupations illégales ou toute modification des sites avant la fin des procédures administratives.



Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher du secrétariat du Comité logé à la Direction générale de la Surveillance des Constructions et de l’Occupation des Sols, ainsi qu’à la Direction générale de l’Urbanisme et de l’Architecture, pour obtenir les informations nécessaires sur les procédures de régularisation et de mainlevée.