Fodé Sylla, ambassadeur itinérant se prononce sur les émeutes : « Le monde parle de nous!! »

L’ambassadeur itinérant du Sénégal et ancien président de SOS Racisme a pris la parole. Fodé Sylla de son nom, après avoir analysé le contexte politique actuel, a fait des propositions de sortie de crise au bénéfice de la jeunesse. « Pour répondre aux demandes urgentes de la jeunesse, je propose un service civique national et le lancement d’un revenu universel de 10 000 euros (6,5 millions de francs CFA), sous forme de donation unique, financés par les revenus tirés de l’exploitation des réserves de pétrole et de gaz », propose-t-il.



Il ajoute que « pour les 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l’emploi, considérons la formation comme un investissement et non comme une dépense, afin de les amener vers les métiers de la technologie, de l’agriculture, de l’environnement et de la culture. »



Toutefois, il lance un appel. « Nous appelons une nouvelle fois tous les Sénégalais à faire preuve de retenue, à s’abstenir de toute violence et à finir cette crise par le dialogue »

« Le monde parle du Sénégal, certains pays veulent avoir plus que leur mot à dire, ils veulent s’ingérer. Le sort de la jeunesse sénégalaise ne les intéresse pas. Les réserves de gaz et de pétrole sont le motif de leur convoitise. Quand la géopolitique déborde dans la rue, c’est toujours le peuple qui y perd », informe le diplomate sénégalais.