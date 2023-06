Flagrant délit (Keur Mbaye Fall) : Un auxiliare de police écroué pour viol sur ses deux nièces âgées de 10 et 13 ans…

De la classe 2011/3 de l'armée et auxiliaire de police, Malang Sané, âgé de 32 ans a été arrêté par le commissariat d'arrondissement de Mbao pour viols et attouchements sexuels présumés sur ses nièces N.A.N (10 ans ) et L.B (13 ans).

Dans sa livraison du jour, le quotidien Libération rappelle que le mis en cause, déféré devant le parquet de Pikine-Guédiawaye, a reconnu en partie les faits devant les enquêteurs, surtout après le témoignage accablant de son épouse. C'est d'ailleurs cette dernière qui a tout déclenché après avoir surpris son époux qui soulevait la jupe de L.B. « J'avais demandé à L. de ranger les ustensiles dans la cuisine car je devais aller à la bou-tique. À mon retour, j'ai été sidérée par la scène que j'ai vue dans la même cuisine.

Quand j'étais à la hauteur de la porte, j'ai vu distinctement mon mari Malang Sané soulever la jupe de L.B et introduire sa main à l'intérieur de son sexe. J'étais tétanisée. Quand mon mari s'est rendu compte de ma présence, il a voulu venir vers moi mais je l'ai congédié. Par la suite je suis allée voir ma grande-sœur, la mère de

L. pour lui demander de l'amener en consultation. Auparavant, L. nous a raconté tout », a raconté B. Diop face aux enquêteurs.

« Plus tard, mon époux a essayé de se justifier en disant qu'il ne savait pas pourquoi il agissait de la sorte », a-t-elle lâché entre deux sanglots. Des faits confirmés par L.B, non sans révéler aux policiers : « Au-delà des attouchements, mon oncle m’a forcée à avoir des rapports sexuels avec lui. »

Libé rapporte que l'enquête a permis de découvrir que N.A.N, l'autre nièce, qui vivait dans la même concession située à Keur Mbaye Fall, a aussi subi les assauts de Malang Sané. « À plusieurs reprises, mon oncle a introduit sa main dans ma culotte. J'avais peur de le dénoncer car, comme avec L.B, il menaçait de me tuer », a-t-elle confessé. Devant les enquêteurs, le mis en cause a partiellement reconnu les faits. Parlant de L.B, il avoue : « Nous avons eu des rapports sexuels à deux reprises. » Cependant, il jure que tel ne serait pas le cas avec N.A.N malgré les témoignages concordants.