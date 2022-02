Fixation du montant de la caution des législatives : « Notre sens de responsabilité (…) sera le dénominateur commun qui éclairera la décision qui sera prise. » (Antoine F. A. Diome, ministre de l'intérieur).

La rencontre des partis politiques inscrits dans le cadre des avis consultatifs en vue de la fixation du montant de la caution pour les élections législatives prévues le 31 juillet 2022, vient de démarrer, au moment où ces lignes sont écrites à l’hôtel Ngor Diarama. Elle est présidée par le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome accompagné des différents services de l’État impliqués dans le processus électoral. Dans le chronogramme, l’autorité a procédé à l’ouverture de la cérémonie par une invite à des échanges fructueuses.



« Soucieux de respecter cette exigence légale, j’invite les acteurs à des discussions ouvertes pour aider à la fixation dudit montant. C’est une condition prévue par la loi pour la recevabilité des candidatures », a-t-il confié avant de rappeler le fondement de cette tradition conformément aux dispositions des articles L.175 et R.80 du code électoral.



« J’ai conscience que la confrontation guidée peut être complexe et est toujours d’ailleurs source de passion surtout dans un domaine aussi sensible mais qui cristallise toutes les attentions comme l’est la compétition électorale. Je ne doute pas un seul instant que notre sens de responsabilité qui a toujours prévalu dans nos discussions sera le dénominateur commun qui éclairera la décision qui sera prise. C’est donc mon espoir que l’intérêt que nous portons tous à notre démocratie, au dialogue mais également au compromis dynamique nous permettra de recueillir dans les échanges que nous aurons, tout à l’heure, les avis qui sont ainsi recherchés dans les meilleures conditions. À l’issue et selon les dispositions que je viens de rappeler, un arrêté sera pris à bonne date », a déclaré Antoine Félix Abdoulaye Diome.



Chaque pôle ou coalition de partis politiques (majorité, opposition, non-aligné) a eu droit à trois (3) représentants. Les partis n’appartenant à aucun de ces pôles de même que les entités regroupant des personnes indépendantes sont chacun représentés par une seule personne pour veiller au respect strict des mesures barrières liées à la pandémie à coronavirus.



Il faut souligner que la presse a été évacuée de la salle où va se tenir les échanges entre acteurs politiques et les services de l’État.